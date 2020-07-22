Под Киевом полдня горит мусорная свалка: люди жалуются на проблемы с дыханием

Свалка (фото: pixabay.com)

Под Киевом в селе Белогородка загорелась мусорная свалка

В селе Белогородка под Киевом полдня горит незаконная мусорная свалка. Кроме того, люди жалуются на то, что им тяжело дышать из-за едкого дыма. Украинцам, которые слышат запах дыма, советуют закрыть окна.

Видео с места пожара в Белогородке опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Вже більш, як півдня палає звалище (місцеві кажуть, що незаконне) у Білогородці. Також, місцеві кажуть, що тяжко дихати. Радимо закрити вікна. Опубликовано Киев Оперативный Среда, 22 июля 2020 г.

Под Киевом в селе Белогородка горит свалка (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Стоит отметить, что о незаконной свалке в центре Белогородки ранее говорили активисты. У коммунального предприятия "Комбинат коммунальных услуг с. Белогородка" нет действующих контрактов ни с одним полигоном хранения твердых бытовых отходов. Об этом сообщает "КиевVласть".

По словам активистов, они обнаружили нелегальное производство, которое ночью сжигает брикеты и людям потом тяжело дышать. Кроме того, рядом находится незаконная свалка. При этом она расположена в нескольких сотнях метров от домов местных жителей и школы.

Во время дождей токсичные вещества уходят под землю, что сказывается на качестве воды в скважинах жителей села Белогородка. Территория свалки составляет 2-3 га.

Напомним, международную трассу на подступах к Одессе превратили в свалку. При этом в мусоре находятся остановки общественного транспорта.

Ранее в Киеве зеленную зону превратили в свалку мусора.