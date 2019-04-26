Жених, невеста и свидетель? Ани Лорак поздравили с новым этапом жизни

Ани Лорак поздравили с новым этапом жизни. Пользователи посчитали, что исполнительница открыла новую страницу в личной жизни. По крайней мере, такой вывод можно сделать по снимку, который певица опубликовала в социальной сети Instagram.

Ани Лорак опубликовала совместный снимок с Филиппом Киркоровым и Сергеем Лазаревым, что натолкнуло подписчиков на различные мысли. Некоторые предположили, что это неспроста.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Поклонники Ани Лорак сразу же принялись строить догадки касательно того, с чем связано такое "собрание". Кто-предположил, что исполнительница в скором времени выходит замуж. Некоторые акцентировали внимание на странном наряде Киркорова, отметив, что он выглядит как подросток:

Жених, невеста и свидетель?

Любви и счастья Вам с Сергеем.

Киркоров мне Гуливера напомнил. И со вкусом у него проблемы.

Филипп когда-нибудь оденется нормально?

Папа Карло, Мальвина и Буратино.

Три девицы под окном...

У меня такие колготки, как у Филиппа, были ещё в школе.

Вечно вместе ходят.

Напомним, что Ани Лорак заметили с бородатым мужчиной. Известно, что Ани Лорак и "таинственный незнакомец" исполнят совместную композицию "Сопрано" на концерте российского артиста в "Крокус Сити Холе".

Мы писали, что Ани Лорак зовут обратно в Украину. Некоторые подписчики певицы считают, что с приходом нового президента, Каролине будут открыты все двери на все концертные площадки страны.