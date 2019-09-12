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Жена принца Чарльза засветилась в купальнике на Сардинии: в сеть попали фото

STYLERПерсоны    12.09.2019 - 20:15
Жена принца Чарльза засветилась в купальнике на Сардинии: в сеть попали фото
Фото: Герцогиня Камилла (facebook.comTheBritishMonarchy)

72-летняя Камилла чудесно проводила время на яхте с друзьями

Герцогиня Корноуольская Камилла даже в свои 72 года демонстрирует бодрость духа и неплохую физическую форму. Жена принца Чарльза провела время на острове Сардиния в окружении друзей, но без мужа. Там, на яхте, ее и настигли папарацци, которые сделали фото королевской особы в купальнике.

Жена принца Чарльза засветилась в купальнике на Сардинии: в сеть попали фото

Фото: Герцогиня Камилла (chi.it)

Пляжные фото герцогини герцогини первым опубликовал итальянский журнал Chi, он принадлежит экс-премьер-министру Сильвио Берлускони.

В Великобритании в восторге от этого не были. Так, королевский комментатор Ричард Фицвильям сообщил, что это является нарушением права членов семьи Ее Величества на частную жизнь.

После своего отдыха с друзьями Камила приехала к Уильяму в Шотландию и они замечательно проводили время. К ним присоединилась королева Елизавета.

Жена принца Чарльза засветилась в купальнике на Сардинии: в сеть попали фото

Фото: Герцогиня Камилла на отдыхе (chi.it)

Напомним, что этот же журнал опубликовал фотографии принцессы Дианы с места аварии в Париже, в которой она погибла. А также публиковал у себя на сайте фото Кейт Миддлтон, которая загорала без верха купальника в 2012 году.

Напомним, что Камилла вышла замуж за принца Уильяма спустя 35 лет отношений.

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