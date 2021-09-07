Жена Остапчука перенесла операцию: первые фото с больницы

Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк перенесла операцию. Причину хирургического вмешательства она не назвала, но заявила, что это была плановая операция.

Об этом сама Горняк призналась в Instagram-сториз , показав также фотографии из больницы.

Девушка рассказала, что отходит от наркоза и ждет, когда упадет давление. После этого она поедет домой.

"В этот раз я переживала за наркоз, тем более как услышала, что с трубкой в горле. А потом поняла, что он наоборот безопасный и доверилась полностью", - отметила она.

Жена ведущего шоу "Співають всі!" и "Маска" на канале "Украина" рассказала, что это была ее первая операция, и она прошла успешно. При этом девушка все равно переживала.

Напомним, Владимир Остапчук с Кристиной ездил на отдых на греческий остров Крит. Пара жила в курортном поселке Аниссарас, где повстречалась с Филиппом Кирокоровым и сходила с ним на ужин.

После этого Горняк оправдалась за встречу и ужин с одиозным российским певцом. По ее словам, с Кирокоровым они встретились случайно. Оказалось, что певец, как и они отдыхал в том же курортном поселке.