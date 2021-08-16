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Жена Остапчука оправдалась за семейный ужин с запрещенным в Украине Киркоровым

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Греция, Понедельник 16 августа 2021 12:55
Жена Остапчука оправдалась за семейный ужин с запрещенным в Украине Киркоровым Коллаж РБК- Украина: Жена Остапчука оправдалась за ужин с Киркоровым
Автор: Светлана Мащенко

Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина оправдалась за встречу и ужин с запрещенным в Украине Киркоровым на острове Крит, где сейчас отдыхает пара.

На вопросы о встрече с поп-королем 34-летняя нотариус Кристина Горняк ответила в своих Instagram-stories.

Девушка утверждает, что с Филиппом они встретились совершенно случайно. Как оказалось, он также отдыхает в курортном поселке Аниссарас, где в одном из отелей остановились Остапчуки.

И хотя Киркорову в Украину въезд запрещен за заявления в поддержку аннексии Крыма, регулярные концерты на оккупированном РФ полуострове, Кристина Горняк совершенно спокойно отвечает, что, мол, с поп-королем Владимир общается давно (до этого времени лишь онлайн), да и вообще Филипп Украину любит.

"С Филиппом был знаком Вова, кстати, только онлайн, и вот вчера оказалось, что мы отдыхаем друг от друга в 30 минутах. Решили поужинать вместе!" - написала Кристина.

О поп-короле девушка отзывается тепло. Говорит, что он "очень открытый веселый человек", они много смеялись, а сама Кристина "купалась" в комплиментах от него.

Тему политики или религии, по словам Горняк, она никогда не обсуждает. Но от Филиппа услышала, что "Украину он очень любит".

Жена Остапчука оправдалась за семейный ужин с запрещенным в Украине Киркоровым

Скриншот: Кристина Остапчук объяснилась за встречу с Киркоровым в Греции

Напомним, что Владимир Остапчук со второй женой Кристиной Горняк на курорте в Греции встретились и отужинали с Филиппом Кирокоровым.

Российского поп-короля 24 июня внесли в "черный список" Минкульта, как лицо, угрожающее национальной безопасности страны. Впрочем спустя три дня его из списка убрали. А совсем недавно стало известно, что Киркорову таки запрещен на три года въезд в Украину, хотя он и не угрожает нашей нацбезопасности.

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