Жена Остапчука оправдалась за семейный ужин с запрещенным в Украине Киркоровым

Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина оправдалась за встречу и ужин с запрещенным в Украине Киркоровым на острове Крит, где сейчас отдыхает пара.

На вопросы о встрече с поп-королем 34-летняя нотариус Кристина Горняк ответила в своих Instagram-stories.

Девушка утверждает, что с Филиппом они встретились совершенно случайно. Как оказалось, он также отдыхает в курортном поселке Аниссарас, где в одном из отелей остановились Остапчуки.

И хотя Киркорову в Украину въезд запрещен за заявления в поддержку аннексии Крыма, регулярные концерты на оккупированном РФ полуострове, Кристина Горняк совершенно спокойно отвечает, что, мол, с поп-королем Владимир общается давно (до этого времени лишь онлайн), да и вообще Филипп Украину любит.

"С Филиппом был знаком Вова, кстати, только онлайн, и вот вчера оказалось, что мы отдыхаем друг от друга в 30 минутах. Решили поужинать вместе!" - написала Кристина.

О поп-короле девушка отзывается тепло. Говорит, что он "очень открытый веселый человек", они много смеялись, а сама Кристина "купалась" в комплиментах от него.

Тему политики или религии, по словам Горняк, она никогда не обсуждает. Но от Филиппа услышала, что "Украину он очень любит".

Скриншот: Кристина Остапчук объяснилась за встречу с Киркоровым в Греции