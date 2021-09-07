Дружина Остапчука перенесла операцію: перші фото з лікарні

Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк перенесла операцію. Причину хірургічного втручання вона не назвала, але заявила, що це була планова операція.
Про це сама Горняк зізналася в Instagram-сторіз, опублікувавши фотографії з лікарні.
Дружина ведучого шоу "Співають всі!" і "Маска" на каналі "Україна" розповіла, що це була її перша операція, і вона пройшла успішно. При цьому дівчина все одно переживала.
Скріншот (instagram.com/kristygor)
Горняк також подякувала медикам, які робили їй операцію.
Скріншот (instagram.com/kristygor)
"Цього разу я переживала за наркоз, тим більше як почула, що з трубкою в горлі. А потім зрозуміла, що він навпаки безпечний і довірилася повністю", - зазначила вона.
Скріншот (instagram.com/kristygor)
Дівчина розповіла, що відходить від наркозу і чекає, коли впаде тиск. Після цього вона поїде додому.
Скріншот (instagram.com/kristygor)
Нагадаємо, Володимир Остапчук з Христиною їздив на відпочинок на грецький острів Крит. Пара жила в курортному селищі Аніссарас, де зустрілася з Філіпом Кірокоровим і сходила з ним на вечерю.
Після цього Горняк виправдалася за зустріч і вечерю з одіозним російським співаком. За її словами, з Кірокоровим вони зустрілися випадково. Виявилося, що співак, як і вони відпочивав в тому ж курортному селищі.