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Дружина Остапчука виправдалася за сімейну вечерю із забороненим в Україні Кіркоровим

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Греція, Понеділок 16 серпня 2021 12:55
Дружина Остапчука виправдалася за сімейну вечерю із забороненим в Україні Кіркоровим Колаж РБК-Україна: Дружина Остапчука виправдалася за вечерю з Кіркоровим
Автор: Світлана Мащенко

Дружина шоумена Володимира Остапчука Христина виправдалася за зустріч і вечерю із забороненим в Україні Кіркоровим на острові Крит, де зараз відпочиває пара.

На запитання про зустріч з поп-королем 34-річна нотаріус Христина Горняк відповіла у своїх Instagram-stories.

Дівчина стверджує, що з Філіпом вони зустрілися абсолютно випадково. Як виявилося, він також відпочиває в курортному селищі Аніссарас, де в одному з готелів зупинилися Остапчуки.

І хоча Кіркорову в Україну в'їзд заборонений за заяви на підтримку анексії Криму, регулярні концерти на окупованому РФ півострові, Христина Горняк абсолютно спокійно відповідає, що, мовляв, з поп-королем Володимир спілкується давно (до цього часу лише онлайн), та й взагалі Філіп Україну любить.

"З Філіпом був знайомий Вова, до речі, тільки онлайн, і ось вчора виявилося, що ми відпочиваємо один від одного в 30 хвилинах. Вирішили повечеряти разом!"- написала Христина.

Про поп-короля дівчина відгукується тепло. Каже, що він "дуже відкрита весела людина", вони багато сміялися, а сама Христина "купалася" в компліментах від нього.

Тему політики чи релігії, за словами Горняк, вона ніколи не обговорює. Але від Філіпа почула, що "Україну він дуже любить".

Дружина Остапчука виправдалася за сімейну вечерю із забороненим в Україні Кіркоровим

Скріншот: Христина Остапчук пояснилася за зустріч з Кіркоровим у Греції

Нагадаємо, що Володимир Остапчук з другою дружиною Христиною Гірник на курорті в Греції зустрілися і повечеряли з Філіпом Кірокоровим.

Російського поп-короля 24 червня внесли до "чорного списку" Мінкульту, як особу, яка загрожує національній безпеці країни. Втім через три дні його зі списку прибрали. А зовсім недавно стало відомо, що Кіркорову таки заборонений на три роки в'їзд в Україну, хоча він і не загрожує нашій нацбезпеці.

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Філіп Кіркоров Володимир Остапчук
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