Дружина Остапчука виправдалася за сімейну вечерю із забороненим в Україні Кіркоровим
Дружина шоумена Володимира Остапчука Христина виправдалася за зустріч і вечерю із забороненим в Україні Кіркоровим на острові Крит, де зараз відпочиває пара.
На запитання про зустріч з поп-королем 34-річна нотаріус Христина Горняк відповіла у своїх Instagram-stories.
Дівчина стверджує, що з Філіпом вони зустрілися абсолютно випадково. Як виявилося, він також відпочиває в курортному селищі Аніссарас, де в одному з готелів зупинилися Остапчуки.
І хоча Кіркорову в Україну в'їзд заборонений за заяви на підтримку анексії Криму, регулярні концерти на окупованому РФ півострові, Христина Горняк абсолютно спокійно відповідає, що, мовляв, з поп-королем Володимир спілкується давно (до цього часу лише онлайн), та й взагалі Філіп Україну любить.
"З Філіпом був знайомий Вова, до речі, тільки онлайн, і ось вчора виявилося, що ми відпочиваємо один від одного в 30 хвилинах. Вирішили повечеряти разом!"- написала Христина.
Про поп-короля дівчина відгукується тепло. Каже, що він "дуже відкрита весела людина", вони багато сміялися, а сама Христина "купалася" в компліментах від нього.
Тему політики чи релігії, за словами Горняк, вона ніколи не обговорює. Але від Філіпа почула, що "Україну він дуже любить".
Скріншот: Христина Остапчук пояснилася за зустріч з Кіркоровим у Греції
Нагадаємо, що Володимир Остапчук з другою дружиною Христиною Гірник на курорті в Греції зустрілися і повечеряли з Філіпом Кірокоровим.
Російського поп-короля 24 червня внесли до "чорного списку" Мінкульту, як особу, яка загрожує національній безпеці країни. Втім через три дні його зі списку прибрали. А зовсім недавно стало відомо, що Кіркорову таки заборонений на три роки в'їзд в Україну, хоча він і не загрожує нашій нацбезпеці.