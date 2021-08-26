Жена и дочь Андреа Бочелли прогулялись по Киеву: были на параде, купили платье-вышиванку

В Киеве в четь 30-летия Дня Независимости Украины выступил знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли. Артист приехал не один, а со своей женой Вероникой и 9-летней дочерью Вирджинией.
Его супруга опубликовала в Instagram фотографии своей прогулки по центру Киева.
Судя по фото девочке купили платье-вышиванку.
Также на снимках можно увидеть, что они гуляли возле собора Святой Софии, прошлись по пассажу, были на Андреевской церкви.
Гости из Италии еще наблюдали за военным парадом, который проходил в центре столицы - на Крещатике.
Отметим, что это было не первое выступление Бочелли в Киеве. В 2017 году он выступал на НСК "Олимпийский" с украинским Национальным хором имени Веревки и в сопровождении Национального симфонического оркестра Украины.
Со своей женой Бочелли познакомился в 2002 году. Через десять лет у них родилась дочь. Это первый ребенок для Вероники и третий для Бочелли. У артиста есть два сына от предыдущего брака - Амос 1995 года рождения и Маттео 1997-го.
Напомним, в Киеве во время репетиции парада юный военнослужащий сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной под аплодисменты киевлян и гостей столицы.
Мы также мы публиковали яркие фото парада ко Дню Независимости в Киеве.