Офицер сделал предложение возлюбленной прямо на Крещатике: трогательное видео
В Киеве во время репетиции парада юный военнослужащий сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Х.Киев".
Так, на Крещатике молодой офицер сделал предложение девушке под аплодисменты киевлян и гостей города, которые пришли взглянуть на репетицию парада.
В частности, мужчина вручил девушке букет цветов, а двое товарищей по службе, которые стояли рядом, подняли вверх оружие и стали на колено.
Девушка была приятно поражена и ответила любимому "да".
В комментариях пользователи поздравляют молодоженов и желают им счастья.
- Как красиво! Молодец;
- Класс. Здравствуй;
- Это очень мило;
- В очень непривычном месте, видно, что постарался;
- Какие они милые! Счастья Вам.
Ранее мы сообщали, что Зеленский прослезился на праздновании Дня Независимости.
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