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В Киеве прошел парад ко Дню Независимости Украины: яркие фото

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Киев, Вторник 24 августа 2021 11:28
В Киеве прошел парад ко Дню Независимости Украины: яркие фото Фото: В Киеве прошел парад ко Дню Независимости Украины(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На 30 годовщину Дня Независимости Украины в Киеве прошел традиционный парад войск. На Крещатике прошел марш пешей колонны, пролет воздушной и проезд механизированной колонны.

Яркие фото с этого события сделал корреспондент РБК-Украина.

Перед официальной церемонией на парад приехали иностранные делегации, часть из которых представлена на самом высоком уровне. По состоянию на 10:10 прошло торжественное поднятие государственного флага.

В сегодняшнем параде запланировано участие более 5 000 военнослужащих, десятки единиц военной техники и свыше 50 летательных аппаратов.

На параде был президент Украины Владимир Зеленский, который произнес торжественную речь и вручил награды выдающимся украинцам.

Кстати, по центральной улице Киева проедут современные образцы вооружения, военной и специальной техники Украины и государств-партнеров. В частности, бронетранспортеры БТР-4К, БТР-4Е, БТР-3ДА, тактические боевые машины "Онцилла", бронеавтомобили украинского производства "Казак-2" и "Казак-2М1".

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Как мы ранее писали, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом государственном празднике.

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