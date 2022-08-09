Железный занавес для россиян опускается: какие страны Европы их больше не принимают

Проблемы с поездками в страны Европы у россиян начались с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину.

Сначала перестали летать самолеты, потом начались ограничения в железнодорожной сфере, а потом вся логистика посыпалась полностью.

Но остался еще один путь - транзитом через соседние страны и поездки на собственных автомобилях. Но и эти пути скоро прикроются, а россияне получат настоящий железный занавес.

Все больше стран начали вводить ограничение на выдачу виз россиянам, некоторые - полностью.

Куда россияне поехать уже не могут

Бельгия. Власти разрешили выдавать россиянам только студенческую визу, однократную рабочую и визу для исследователей.

Болгария. Остановлена выдача виз для всех российских туристов и даже владельцев недвижимости в этой стране.

Дания. Визу можно получить только для официального визита в эту страну.

Латвия. Посетить эту страну россияне смогут только в том случае, если им нужно посетить похороны умершего родственника.

Литва. Визу россиянам дадут в том случае, если они являются членами семьи гражданина ЕС или лица с документами о литовском происхождении или же есть право на восстановление гражданства Литвы.

Эстония. Документы примут только от членов семьи граждан Эстонии, лиц с видом на жительство, для посещения похорон близкого человека или для срочного медицинского лечения. При этом глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предлагает отказать в выдаче шенгенских виз всем гражданам России.

Финляндия. Запрет виз для россиян еще обсуждается и это решение поддерживает большая часть населения страны.

Норвегия. Полный запрет на выдачу виз в этой стране пока не поддержали, но увеличили срок рассмотрения документов до 45 дней.

Словакия. Страна готова пускать россиян только в случае крайней необходимости. Для некоторых категорий работников, который экономически выгоден местным компаниям, могут сделать поблажку.

Мальта. Визу могут получить только члены семей граждан ЕС. В исключительных случаях можно подать документы на студенческую или рабочую визу, но каждый случай решается в индивидуальном порядке.

Чехия. Визы выдают только членам семей граждан ЕС.

Из-за проблем с авиаперелетами россияне не смогут посещать Карибы, Доминикану, Мексику и Кубу. Не смогут граждане РФ посещать и США.

В Таиланд россияне поехать могут и находиться там 30 дней без визы. Но нужны документы о вакцинации, подтвердить платежеспособность и предоставить обратные билеты в Россию или третью страну. Самолеты туда тоже из РФ не летают.

Япония. Визы для россиян сначала запретили полностью. Но потом разрешили посещать страну в составе туристической группы и с гарантией туроператора.

Проблемы не только в визах

Российские туроператоры отмечают, что основной проблемой для россиян является не столько виза, ведь есть много стран, где она не нужна.

Главная проблема - логистика. Несколько пересадок и разные виды транспорта превращают любую поездку в ад и стоимость взлетает до небес. Поэтому россиянам рекомендуют путешествия в Азию.

Кроме того, есть еще один важный нюанс. Во время пандемии коронавируса, многие страны ввели специальную форму для туристов. Ее нужно заполнить обычно за пару дней до приезда.

И сейчас жители России начали массово получать отказы в этих формах. Приехать в страну они могут, а вот путешествовать - нет. Их разворачивают на стойках в аэропорту в обратную сторону.

Есть и другие, более партизанские способы показать россиянам, что им не рады - владельцы гостиниц и хостелов закрывают для них свои двери, водители и пилоты частных рейсов отказывают им в перевозках, а крупные европейские порталы по поиску жилья и путевок начали блокировать их аккаунты.

Россиян перестают обслуживать в магазинах и ресторанах, им отказывают таксисты и туристические гиды.