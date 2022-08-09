Залізна завіса для росіян опускається: які країни Європи їх більше не приймають

Проблеми з поїздками в країни Європи у росіян почалися з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Спочатку перестали літати літаки, потім почалися обмеження в залізничній сфері, а потім вся логістика посипалася повністю.

Але залишився ще один шлях - транзитом через сусідні країни й поїздки на власних автомобілях. Але і ці шляхи скоро прикриються, а росіяни отримають справжню залізну завісу.

Все більше країн почали вводити обмеження на видачу віз росіянам, деякі - повністю.

Куди росіяни поїхати вже не можуть

Бельгія. Влада дозволила видавати росіянам тільки студентську візу, одноразову робочу і візу для дослідників.

Болгарія. Зупинена видача віз для всіх російських туристів і навіть власників нерухомості в цій країні.

Данія. Візу можна отримати тільки для офіційного візиту в цю країну.

Латвія. Відвідати цю країну росіяни зможуть тільки в тому випадку, якщо їм потрібно відвідати похорон померлого родича.

Литва. Візу росіянам дадуть в тому випадку, якщо вони є членами сім'ї громадянина ЄС або особи з документами про литовське походження або ж є право на відновлення громадянства Литви.

Естонія. Документи приймуть тільки від членів сім'ї громадян Естонії, осіб з посвідкою на проживання, для відвідування похорону близької людини або для термінового медичного лікування. При цьому глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу пропонує відмовити у видачі шенгенських віз всім громадянам Росії.

Фінляндія. Заборона віз для росіян ще обговорюється і це рішення підтримує велика частина населення країни.

Норвегія. Повну заборону на видачу віз в цій країні поки не підтримали, але збільшили термін розгляду документів до 45 днів.

Словаччина. Країна готова пускати росіян тільки в разі крайньої потреби. Для деяких категорій працівників, який економічно вигідний місцевим компаніям, можуть зробити поблажку.

Мальта. Візу можуть отримати тільки члени сімей громадян ЄС. У виняткових випадках можна подати документи на студентську або робочу візу, але кожен випадок вирішується в індивідуальному порядку.

Чехія. Візи видають тільки членам сімей громадян ЄС.

Через проблеми з авіаперельотами росіяни не зможуть відвідувати Кариби, Домінікану, Мексику і Кубу. Не зможуть громадяни РФ відвідувати й США.

В Таїланд росіяни поїхати можуть і перебувати там 30 днів без візи. Але потрібні документи про вакцинацію, підтвердити платоспроможність і надати зворотні квитки в Росію або третю країну. Літаки туди теж з РФ не літають.

Японія. Візи для росіян спочатку заборонили повністю. Але потім дозволили відвідувати країну в складі туристичної групи та з гарантією туроператора.

Проблеми не тільки у візах

Російські туроператори відзначають, що основною проблемою для росіян є не стільки Віза, адже є багато країн, де вона не потрібна.

Головна проблема-Логістика. Кілька пересадок і різні види транспорту перетворюють будь-яку поїздку в пекло і вартість злітає до небес. Тому росіянам рекомендують подорожі в Азію.

Крім того, є ще один важливий нюанс. Під час пандемії коронавірусу, багато країн ввели спеціальну форму для туристів. Її потрібно заповнити зазвичай за пару днів до приїзду.

І зараз жителі Росії почали масово отримувати відмови в цих формах. Приїхати в країну вони можуть, а ось подорожувати - ні. Їх розгортають на стійках в аеропорту у зворотний бік.

Є й інші, більш партизанські способи показати росіянам, що їм не раді - власники готелів і хостелів закривають для них свої двері, водії та пілоти приватних рейсів відмовляють їм у перевезеннях, а великі європейські портали з пошуку житла і путівок почали блокувати їх акаунти.

Росіян перестають обслуговувати в магазинах і ресторанах, їм відмовляють таксисти й туристичні гіди.