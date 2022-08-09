Паспорт РФ - метка изгоя. Российских туристов уже позорят во Франции

Гражданам России запретили посещать Венсенский замок, который находится неподалеку от французской столицы. Все потому, что русским не доверяют, ведь в замке хранят архивы Министерства обороны.

Двух россиянок не впустили в замок

28 июля в Венсенский замок охранники не впустили двух гражданок России. В частности, возле металлоискателя женщин попросили показать паспорта. После этого вход в достопримечательности россиянкам запретили.

Также впоследствии они решили попасть в замок через другого работника охраны. Но эта попытка тоже оказалась безуспешной. Объяснение было четким - "потому что вы русские".

Одна из женщин, которую не впустили, уверяла, что она - журналистка и уехала из России больше чем 5 месяцев назад.

Что находится в замке

Отметим, что в Шато де Венсен находится один из центров Службы истории обороны.

В Министерстве вооруженных сил Франции рассказали, что после российского вторжения в Украину был ограничен доступ к военным помещений для граждан России. В Шато де Венсен расположен один из центров Службы истории обороны, его библиотеки и архив. Поэтому гражданам России из-за недоверия запретили вход в замок.