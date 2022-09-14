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"Железный" борщ по старинному бойковском рецепту: вы будете удивлены

Фото: Борщ железный по бойковскому рецепту (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Борщ - это не только свекла, капуста и мясо. Вы точно удивитесь этому блюду, которое готовят на Прикарпатье.

Уникальным рецептом поделились на YouTube-канале НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.

Составляющие:

  • молоко - 3-4 л
  • сметана сладкая - 300-500 мл (можно и не давать)
  • тесто на клецки (картофель вареный-300 г, картофель тертый - 300 г, крахмал (вытесненный из тертого картофеля) или ложка две при надобности, соль)
  • лавровый лист
  • тимьян
  • перец молотый
  • перец душистый
  • зелень (укроп, петрушка)

Пошаговое приготовление

Сделайте галушки - небольшие шарики из картофельного теста. Смешайте вареный и тертый картофель, при необходимости добавьте крахмал (если галушки не слепляются), посолите.

Вскипятите молоко, добавьте сметану. Добавьте в молочную юшку галушки, помешивая, чтобы они не приставали.

Добавьте лавровый лист, перец, чабрец, зелень. Проварите еще некоторое время.

Наш железный борщ готов. Его так называют, потому что когда-то варили в алюминиевой посуде. К вечеру такой борщ становился сероватого цвета, поэтому его и называли "железный".

Ранее мы писали про 5 уникальных украинских борщей, рецепты которых вас точно удивят.

Также читайте про токан с картошкой по старинному бойковском рецепту.

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