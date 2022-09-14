"Залізний" борщ за старовинним бойківським рецептом: ви будете здивовані

Борщ - це не тільки буряк, капуста і м'ясо. Ви точно здивуєтеся цій страві, яку готують на Прикарпатті.
Унікальним рецептом поділилися на YouTube-каналі НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.
Зробіть галушки - невеличкі кульки з картопляного тіста. Змішайте варену і терту картоплю, при потребі додайте крохмаль (якщо галушки не зліплюються), посоліть.
Закип'ятіть молоко, додайте сметану. Додайте в молочну юшку галушки, помішуючи, щоб вони не приставали.
Додайте лавровий лист, перець, чабрець, зелень. Проваріть ще деякий час.
Наш залізний борщ готовий. Його так називають, бо колись варили в алюмінієвому посуді. До вечора такий борщ ставав сіруватого кольору, тому його й називали "залізний".
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