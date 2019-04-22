ЖЭКи уйдут в прошлое: украинцев ждут кардинальные изменения уже в мае

С 1 мая 2019 года украинцев ждут изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так, именно с этого дня (кстати, с опозданием на год) в Украине полностью вступает в силу закон "О жилищно-коммунальных услугах".

Этот документ вносит изменения в отношения между собственниками жилья, коммунальными службами и теми, кто поставляет услуги. Впрочем, таких изменений оказалось немного.

Что же изменится с 1 мая?

Согласно новому закону, теперь известные еще со времен СССР ЖЭКи окончательно уйдут в прошлое. Так, жильцы многоквартирных домов, в которых не создано общество совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), обязаны будут выбрать себе управителя или управляющую компанию, чтобы взаимодействовать с поставщиками услуг по уборке территорий, по вывозу мусора и других важных работ.

Согласно закону, если они этого не сделают, то будут вынуждены заключать прямые договора со всеми коммунальными службами и предприятиями сами.

Фото: З 1 мая поставщики тепла, воды и газа получат право вводить так называемую "абонплату" (РБК-Украина)

Получается, что с 1 мая у украинцев появляется возможность самим жильцам выбирать себе управляющих. Это будут сертифицированные специалисты. Кстати, сейчас их мало, но в правительстве надеются, что с растущим на них спросом таких специалистов станет намного больше.

Уже сейчас некоторые из них проходят специальное обучение и сертификацию от Министерства регионального развития и строительства.

Также с 1 мая 2019 года поставщики тепла, воды, газа и прочих услуг в Украине получают право вводить так называемую "абонплату". Это будет фиксированная сумма, которая будет оплачиваться потребителем даже в ситуации, когда он в текущем месяце совсем не пользовался водой или газом. Эти средства должны будут расходоваться только на содержание и ремонт важных инженерных сетей и оборудования.

Кроме того, закон, который вступит в силу 1 мая, позволит поставщикам начислять штрафы за неуплату счетов. При этом размер пени устанавливается законом и составляет 0,01 процента долга за каждый день просрочки после 20-го числа месяца, который следует за месяцем оплаты услуги. Таким образом, годовая ставка в целом по пене составляет 3,65 процента. Это будет служить своего рода напоминанием гражданам о том, что оплачивать коммунальные услуги лучше своевременно.

Напомним, ранее стало известно, какие изменения в выплате субсидий ждут украинцев в мае 2019 года.

Также мы сообщали, что грозит тем, кто не платит вовремя за коммунальные услуги в Украине.