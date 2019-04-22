ЖЕКи підуть у минуле: на українців чекають кардинальні зміни вже у травні

З 1 травня 2019 року українців чекають зміни у сфері житлово-комунального господарства. Так, саме з цього дня (до речі, з запізненням на рік) в Україні повністю набуває чинності закон "Про житлово-комунальні послуги".

Цей документ вносить зміни у відносини між власниками житла, комунальними службами і тими, хто поставляє послуги. Втім, таких змін виявилося небагато.

Що ж зміниться з 1 травня?

Згідно з новим законом, тепер відомі ще з часів СРСР Жеки остаточно підуть у минуле. Так, мешканці багатоквартирних будинків, в яких не створено товариства співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), зобов'язані будуть обрати собі управителя або керуючу компанію, щоб взаємодіяти з постачальниками послуг з прибирання територій, вивезення сміття та інших важливих робіт.

Згідно з законом, якщо вони цього не зроблять, то будуть змушені укладати прямі договори з усіма комунальними службами та підприємствами самі.

Фото: З 1 травня постачальники тепла, води і газу отримують право вводити так звану "абонплату" (РБК-Україна)

Виходить, що з 1 травня в українців з'являється можливість самим мешканцям вибирати собі управляючих. Це будуть сертифіковані фахівці. До речі, зараз їх мало, але в уряді сподіваються, що із зростаючим на них попитом таких фахівців стане набагато більше.

Вже зараз деякі з них проходять спеціальне навчання і сертифікацію від Міністерства регіонального розвитку та будівництва.

Також з 1 травня 2019 року постачальники тепла, води, газу та інших послуг в Україні отримують право вводити так звану "абонплату". Це буде фіксована сума, яка буде оплачуватися споживачем навіть в ситуації, коли він в поточному місяці зовсім не користувався водою або газом. Ці кошти повинні витрачатися тільки на утримання і ремонт важливих інженерних мереж і устаткування.

Крім того, закон, який набуде чинності 1 травня, дозволить постачальникам нараховувати штрафи за несплату рахунків. При цьому розмір пені встановлюється законом і становить 0,01 відсотка боргу за кожен день прострочення після 20-го числа місяця, який слідує за місяцем оплати послуги. Таким чином, річна ставка у цілому по пені становить 3,65 відсотка. Це буде слугувати свого роду нагадуванням громадянам про те, що оплачувати комунальні послуги краще своєчасно.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які зміни у виплаті субсидій чекають на українців у травні 2019 року.

Також ми повідомляли, що загрожує тим, хто не платить вчасно за комунальні послуги в Україні.