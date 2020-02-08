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Ждут кардинальные изменения: знаки Зодиака, которым февраль поменяет жизнь

STYLERЖизнь    08.02.2020 - 07:32
Ждут кардинальные изменения: знаки Зодиака, которым февраль поменяет жизнь
Гороскоп на февраль 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых жизнь в середине февраля круто изменится

Гороскоп на 2020 год гласит о том, что Белая Металлическая Крыса принесет всем представителям зодиакального созвездия приятные перемены и неожиданные открытия. Февраль не станет исключением и для некоторых знаков Зодиака это месяц может стать точкой нового отсчета в жизни.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым звезды сулят кардинальные перемены в феврале, пишет издание SlovoFraza.

Дева

Звезды сулят Девам неожиданное изменение жизни и яркую встречу с человеком, который примет в этом участие. Появится много работы, однако и в этом направлении возможны изменения. С 7 по 14 февраля вероятна встреча, которая сильно повлияет на личную жизнь. Девы встретят настоящего партнера и единомышленника.

Стрельцы

Февраль для Стрельцов станет месяцем решения многих вопросов. Новая и престижная работа приплывет прямо на блюдечке, хотя, казалось бы, что этот вопрос уже не решаем. Первое время новая работа будет пугать, но уже к концу февраля это изменение потянет за собой и другие, более глобальные.

Водолеи

Представителей этого знака Зодиака ожидает ураган изменений. Привычный уклад жизни начнет меняться так быстро и неожиданно, что это будет пугать. Появится возможность заработать большую сумму денег. Звезды обещают встречи с интересными людьми, которые существенно повлияют на далекое будущее. Астрологи советуют принимать все с искренней благодарностью.

Рыбы

Рыбам звезды сулят неожиданный поворот, который будет связан с детьми или другими членами семьи. Возможны приятные изменения в личных отношениях и появится человек, который поддержит, обнимет и утешит в любой ситуации. Самые важные изменения ожидаются с 7 по 14 февраля.

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