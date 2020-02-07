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Будьте осторожны: этим знакам Зодиака грозит опасность в феврале

STYLERЖизнь    07.02.2020 - 06:33
Будьте осторожны: этим знакам Зодиака грозит опасность в феврале
Гороскоп на февраль 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым в феврале стоит быть внимательнее и осмотрительнее

Гороскоп на 2020 год гласит, что Белая Металлическая Крыса будет вполне благосклонна ко всем представителям зодиакального созвездия в 2020 году. Год будет наполнен важным событиями, кардинальными изменениями и поездками.

Февраль, по словам астрологов, будет довольно спокойным месяцем, однако некоторым знакам Зодиака стоит быть осторожнее и осмотрительнее в разных аспектах жизни.

Близнецы

Звезды сулят Близнецам замедление в некоторых аспектах жизни. Февраль стоит уделить исправлениям и переделыванию чего-либо, а вот начинать новые проекты не рекомендуется. Также не стоит совершать поездки, крупные покупки и пластически операции.

Львы

Львам в феврале астрологи рекомендуют последить за финансами. Не стоит подписывать непроверенные договоры, отказаться от спонтанных трат и покупки крупной техники. Середину месяца лучше всего посвятить тщательному планированию путешествия.

Стрельцы

Представителям этого знака Зодиака стоит в феврале немного сбавить обороты и позволить событиям происходить самим по себе. Не стоит покупать технику для дома, а также заключать рабочие контракты. К финансам стоит отнестись особенно осторожно – деньги, которые будут взяты в долг или в кредит в феврале, будет очень сложно и хлопотно возвращать.

Рыбы

Астрологи предупреждают, что Рыб в феврале начнет тянуть в прошлое, а это чревато необдуманными поступками и конфликтами. Все начинания и серьезные решения стоит отложить до начала марта, а во второй половине февраля стоит внимательно перечитывать документы.

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