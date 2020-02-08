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Чекають кардинальні зміни: знаки Зодіаку, яким лютий змінить життя

STYLERЖиття    08.02.2020 - 07:32
Чекають кардинальні зміни: знаки Зодіаку, яким лютий змінить життя
Гороскоп на лютий 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, у яких життя в середині лютого круто зміниться

Гороскоп на 2020 рік свідчить про те, що Білий Металевий Щур принесе всім представникам зодіакального сузір'я приємні зміни та несподівані відкриття. Лютий не стане винятком і для деяких знаків Зодіаку цей місяць може стати точкою нового відліку в житті.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким зірки обіцяють кардинальні зміни в лютому, пише видання SlovoFraza.

Діва

Зірки обіцяють Дівам несподівану зміну життя і яскраву зустріч з людиною, яка візьме в цьому участь. З'явиться багато роботи, однак і в цьому напрямку можливі зміни. З 7 по 14 лютого ймовірна зустріч, яка сильно вплине на особисте життя. Діви зустрінуть справжнього партнера та однодумця.

Стрільці

Лютий для Стрільців стане місяцем розв'язання багатьох питань. Нова і престижна робота припливе прямо на блюдечку, хоча, здавалося б, що це питання вже не вирішуємо. Перший час нова робота буде лякати, але вже до кінця лютого це зміна потягне за собою й інші, більш глобальні.

Водолії

Представників цього знака Зодіаку очікує ураган змін. Звичний уклад життя почне змінюватися так швидко і несподівано, що це буде лякати. З'явиться можливість заробити велику суму грошей. Зірки обіцяють зустрічі з цікавими людьми, які суттєво вплинуть на далеке майбутнє. Астрологи радять приймати все з щирою вдячністю.

Риби

Рибам зірки обіцяють несподіваний поворот, який буде пов'язаний з дітьми або іншими членами сім'ї. Можливі приємні зміни в особистих стосунках і з'явиться людина, яка підтримає, обійме і розрадить у будь-якій ситуації. Найважливіші зміни очікуються з 7 по 14 лютого.

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