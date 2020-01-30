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Начнется белая полоса: знаки Зодиака, которые избавятся от финансовых проблем в 2020 году

STYLERЖизнь    30.01.2020 - 06:36
Начнется белая полоса: знаки Зодиака, которые избавятся от финансовых проблем в 2020 году
Гороскоп на 2020 год (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые в 2020 году решат все свои финансовые проблемы

Гороскоп на 2020 год гласит о том, что Белая Металлическая Крыса будет благосклонна к тем, кто хочет достигнуть материальной независимости. Она поможет тем, кто будет усердно трудиться и приложит все усилия, чтобы повысить свое финансовое состояние.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым звезды в 2020 году сулят серьезные изменения в жизни.

Тельцы

Этот год будет удачно складываться для представителей этого знака, и они несомненно заслужили свое место в списке лучших, так как много и усердно работали. В их жизни начнется белая полоса и вероятно повышение по карьерной лестнице. Бизнесмены найдут состоятельных партнеров по бизнесу, а банковские счета начнут регулярно пополняться. Астрологи советуют не спугнуть удачу и не расслабляться.

Львы

На работе у Львов будет временное затишье и дополнительные источники появятся совсем в другом месте. Материальное положение существенно изменится и в лучшую сторону. Появятся новые клиенты и дополнительный заработок. Не исключено получение наследства или дорогого подарка. Звезды сулят Львам неожиданный выигрыш в азартных играх – они сумеют получить солидный куш.

Стрелец

Астрологи отмечают, что в 2020 году этому знаку Зодиака не нужно будет даже напрягаться, чтобы получить желаемое. Все события так или иначе будут вести к тому, как и было задумано ранее. На работе возможно повышение и следующая должность будет намного выше предыдущей. Если вы задумываетесь о собственном бизнесе – то сейчас самое подходящее для этого время. Для того, чтобы финансовый поток не иссяк – возьмите в партнеры проверенного товарища.

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