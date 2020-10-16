Что ждет жителей ОРДЛО с российскими паспортами после деоккупации: в Кабмине дали ответ

На оккупированном Донбассе украинцам раздают паспорта РФ (коллаж РБК-Украина)

В Минреинтеграции рассказали о статусе украинцев на Донбассе с паспортами РФ

На Донбассе жители оккупированных территорий с российскими паспортами после освобождения этих территорий могут остаться в статусе иностранцев. Также у граждан будет возможность выехать из страны в случае желания.

По словам вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова, Украина в этом вопросе планирует использовать опыт Хорватии Об этом чиновник заявил в интервью хорватскому изданию N1.

Он пояснил, какой статус будут иметь граждане Украины в ОРДЛО после деоккупации Донбасса, которые причисляют себя к российской национальности, имеют российское гражданство и получили паспорта.

"У них будет право свободного выбора. Если они захотят там остаться и жить, то у них будет статус иностранца в государстве или они захотят уехать. Это будет абсолютно бесплатно, как это сделала Хорватия, которая дала людям возможность свободно принимать решения и защищать права национальных меньшинств. В Украине мы будем использовать тот же подход, что и хорватский", - отметил Резников.

Также министр рассказал, что из-за войны около полутора миллионов человек на Донбассе стали вынужденными переселенцами.

"И они будут иметь право вернуться и начать жизнь с нуля. Это мирная жизнь", - сказал он.

Резников напомнил, что на Донбассе проживают представители разных национальностей, и каждый человек и национальные меньшинства "имеют право на реализацию своих прав".

Ранее в Минреинтеграции заявляли, что Украине нужна своя модель безопасной реинтеграции оккупированных территорий, и что базой для нее может стать хорватский модель.

Как сообщалось, РФ подготовила жителям ОРДЛО "паспортный сюрприз", ведь владельцев таких документов ждут санкции.