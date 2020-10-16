ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Що чекає на жителів ОРДЛО з російськими паспортами після деокупації: у Кабміні дали відповідь

Загреб, П'ятниця 16 жовтня 2020 23:36
Що чекає на жителів ОРДЛО з російськими паспортами після деокупації: у Кабміні дали відповідь
На окупованому Донбасі українцям роздають паспорти РФ (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Мінреінтеграції розповіли про статус українців на Донбасі з паспортами РФ

На Донбасі жителі окупованих територій з російськими паспортами після визволення цих територій можуть залишитися в статусі іноземців. Також у громадян буде можливість виїхати з країни за бажанням.

За словами віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції окупованих територій Олексія Резнікова, Україна в цьому питанні планує використовувати досвід Хорватії Про це чиновник заявив в інтерв'ю хорватському виданню N1.

Він пояснив, який статус матимуть громадяни України в ОРДЛО після деокупації Донбасу, які відносять себе до російської національності, мають російське громадянство та отримали паспорти.

"У них буде право вільного вибору. Якщо вони захочуть там залишитися і жити, то у них буде статус іноземця в державі чи вони захочуть виїхати. Це буде абсолютно безкоштовно, як це зробила Хорватія, яка дала людям можливість вільно приймати рішення і захищати права національних меншин. В Україні ми будемо використовувати той самий підхід, що і хорватський", - зазначив Резніков.

Також міністр розповів, що через війну близько півтора мільйона людей на Донбасі стали вимушеними переселенцями.

"І вони матимуть право повернутися і почати життя з нуля. Це мирне життя", - сказав він.

Він нагадав, що на Донбасі проживають представники різних національностей, і кожна людина і національні меншини "мають право на реалізацію своїх прав".

Раніше в Мінреінтеграції заявляли, що Україні потрібна своя модель безпечної реінтеграції окупованих територій, і що базою для неї може стати хорватська модель.

Як повідомлялося, РФ підготувала жителям ОРДЛО "паспортний сюрприз", адже на власників таких документів чекають санкції.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Кабінет Міністрів УкраїниДонбаспаспортАлексей РезниковОРДЛО

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся