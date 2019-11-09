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Що чекає Україну в 2020 році: екстрасенси сходяться в прогнозах

STYLERЖиття    09.11.2019 - 18:16
Що чекає Україну в 2020 році: екстрасенси сходяться в прогнозах
Україну чекає стабільний рік (фото: РБК-Україна)

Екстрасенси розповіли, що чекає нашу країну в майбутньому 2020 році

Що чекає Україну у 2020 році - питання, яке хвилює практично всіх громадян нашої країни. Астрологи і екстрасенси, звичайно, не дають 100% гарантії на свої прогнози, але все ж якісь зерна правди в їх передбаченнях можна знайти. Кожного українця хвилюють одні і ті ж питання, пов'язані з державою. Чи закінчиться війна на Донбасі, чи буде економічна стабільність у 2020 році?

Російський астролог Павло Глоба відомий, як сучасний Нострадамус. Його прогнози дуже часто потрапляють у ціль. За його планом, кардинальних змін в Україні у 2020 році не буде. А ось астролог Василина Володіна пророкує нашій країні припинення війни на Донбасі і стабілізацію економіки. Вона вважає, що робота фабрик і заводів відновиться.

Що чекає Україну в 2020 році: екстрасенси сходяться в прогнозахВійна на Донбасі може закінчитися (фото: mil.gov.ua)

Учень Павла Глоби Влад Росс також вважає, що зміни в Україні будуть дуже позитивними, і почнуться вони вже у другій половині 2020 року. В цей час на Донбасі з'явиться миротворчий контингент.

За словами Влада Росса, війна на Донбасі закінчиться до 2021 року. Це буде пов'язано з циклом Білого Місяця, який є дуже позитивною і милостивою планетою.

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