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Не простим, не забудем: побратимы рассказали о погибшем на фронте 27-летнем рыцаре (фото)

STYLERВойна    18.12.2019 - 14:07
Не простим, не забудем: побратимы рассказали о погибшем на фронте 27-летнем рыцаре (фото)
На Донбассе погиб боец Василий Лисицын из 28 омбр (Фото: коллаж РБК-Украина)

Боец Василий Лисицын из 28 омбр умер в результате вражеского обстрела

На Донбассе погиб военнослужащий 28-й отдельной мехбригады имени Рыцарей Зимнего Похода стрший солдат Василий Лисицын. Боец скончался на фронте 17 декабря около семи вечера в результате обстрелов оккупантов.

Как рассказали побратимы воина на странице 28-й омбр в Facebook, Василий получил ранения, не совместимые с жизнью.

Солдату было только 27 лет.

Также военные передали слова соболезнования родным и близким молодого героя.

"Не простим. Не забудем", - подчеркнули бойцы.

Напомним, что 28 мехбригады имени Рыцарей Зимнего Похода выполняет боевые задачи в районе Красногоровка Донецкой области.

Не простим, не забудем: побратимы рассказали о погибшем на фронте 27-летнем рыцаре (фото)

Военный 28 омбр Василий Лисицын (Фото: facebook.com/28brigade)

Старший солдат 28-й отдельной механизированной бригады Василий Анатольевич Лисицын был родом из Кропивницкого.

Воин был награжден знаком отличия президента Украины "За участие в антитеррористической операции".

У Василия осталась жена и маленький ребенок.

Военный 28 омбр Василий Лисицын (Фото: facebook.com)

Пользователи сети благодарят военного за мужество, доблесть и подвиги для защиты Украины от оккупантов.

  • Благодарность воину!
  • Вечная память герою!
  • Вечная память Герою Украины Соболезнования родным и близким защитника. Скорбим вместе с вами! Будьте прокляты убийцы ...
  • Царство небесное! Вечная и светлая память Герою Украины!
  • Умыть их тварей по взрослому! Вечная память герою!
  • Господи, доколе будут гибнуть молодые ребята? Сочувствую родителям, земля пухом.

Не простим, не забудем: побратимы рассказали о погибшем на фронте 27-летнем рыцаре (фото)Не простим, не забудем: побратимы рассказали о погибшем на фронте 27-летнем рыцаре (фото)Не простим, не забудем: побратимы рассказали о погибшем на фронте 27-летнем рыцаре (фото)

Фото: скрин комментариев facebook.com/28brigade

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