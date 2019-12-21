Ми чекаємо з 2014 року: житель Донецька розповів, як зустрінуть ЗСУ на Донбасі

Бійці ЗСУ на Донбасі (фото: РБК-Україна)

У передачі Яніни Соколової житель Донецька поділився своїми думками про прихід ЗСУ

У Донецьку місцеві жителі з нетерпінням чекають українських військових і визволення міста від оккупації бойовиків "ДНР". Про це повідомив сам місцевий житель Донецької області, який поговорив з ведучою Яніною Соколовою в прямому ефірі програми. За його словами, тут чекають ВСУ з шампанським і криками: "Слава Україні".

"Чекаємо Україну, чекаємо повністю. Нехай не розповідають там, що тут все процвітає. Ми чекаємо ще, я вам чесно скажу, з 2014 року. У моєї бабусі стоїть пляшка шампанського, яка з 2014 року чекає наших хлопців, щоб їх зустріти зі "Слава Україні!" – розповів чоловік.

Також чоловік спростував фейк, який наполегливо твердять російські журналісти, про те, що на Донбасі йде громадянська війна. За словами донеччанина, це війна України з Росією і не інакше.

"Росіянам тут нічого робити. Немає тут "громадянської" війни. Є російсько-українська війна", – заявив чоловік.

У Донецьку чекають українських військових (YouTube)