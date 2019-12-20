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Снайперы боевиков на передовой прикрываются детьми: в сеть попало фото

STYLERВойна    20.12.2019 - 18:59
Снайперы боевиков на передовой прикрываются детьми: в сеть попало фото
Боевики используют детей для прикрытия (Коллаж РБК-Украина)

В сети показали, как террористы "ДНР" прикрываются от выстрелов ВСУ детьми

Террористы "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе пользуются запрещенными приемами и используют маленьких детей в качестве прикрытия. Об этом сообщили на странице в Facebook 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Украинские бойцы видят ребенка и, естественно, не стреляют во врага.

"На первом фото - бронежилет погибшего парня. На втором - зафиксирован нашей разведкой кадр с позиций противника, сделанный незадолго до рокового выстрела. Да, вам не показалось. На фото - ребенок. Маленькая девочка играет, пока вражеский снайпер работает. Знает противник, что мы не сделаем ни одного выстрела, пока, даже теоретически, ребенок может быть подвергнут опасности? Очевидно, да. пользуется этим? Видите сами", - написали под фото.

Снайперы боевиков на передовой прикрываются детьми: в сеть попало фото

Снайперы боевиков на передовой прикрываются детьми: в сеть попало фотоБоевики прикрываются на передовой детьми (фото: facebook.com/28brigade)

Украинцы в комментариях возмутились действиями террористов и высказали свои эмоции.

  • Треба високоточну зброю.
  • Як хелло і казав жінки, діти, а за їх спинами кончена мразота.
  • Піаніста х.єм вже тегнули? Хай своїх дітей пошле попросити сєпарів, чтоби просто пєрєсталі стрєлять..
  • Ніхто так і не поцікавиться, а що поруч "нулів" взагалі роблять цивільні. З нашого боку, доречі, те ж саме.
  • Це дитина - солдат з ворожої сторони. Далі дії по статуту як загроза життю захисників.

Снайперы боевиков на передовой прикрываются детьми: в сеть попало фотоСкриншот комментариев

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