Снайперы боевиков на передовой прикрываются детьми: в сеть попало фото

В сети показали, как террористы "ДНР" прикрываются от выстрелов ВСУ детьми
Террористы "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе пользуются запрещенными приемами и используют маленьких детей в качестве прикрытия. Об этом сообщили на странице в Facebook 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.
Украинские бойцы видят ребенка и, естественно, не стреляют во врага.
"На первом фото - бронежилет погибшего парня. На втором - зафиксирован нашей разведкой кадр с позиций противника, сделанный незадолго до рокового выстрела. Да, вам не показалось. На фото - ребенок. Маленькая девочка играет, пока вражеский снайпер работает. Знает противник, что мы не сделаем ни одного выстрела, пока, даже теоретически, ребенок может быть подвергнут опасности? Очевидно, да. пользуется этим? Видите сами", - написали под фото.
Боевики прикрываются на передовой детьми (фото: facebook.com/28brigade)
Украинцы в комментариях возмутились действиями террористов и высказали свои эмоции.
Скриншот комментариев