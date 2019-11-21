Ждали корабли и Зеленского: журналистка упала в ров и сломала ногу

В Очакове произошло ЧП с журналисткой (Коллаж РБК-Украина)

В Очакове журналистка не дождалась Зеленского из-за травмы

В Очакове, на территории военного порта, куда должен был прибыть президент Украины Владимир Зеленский поздно вечером 20 ноября, произошел неприятный инцидент с одной из аккредитованных журналисток, Анжелой Слободян.

Как сообщили ее коллеги с места события, Слободян споткнулась на неровной местности, упала в яму и сломала ногу.

"В общем беда. Журналисты третий час ждут у проходной военного порта в Очакове. Президент задерживается. Внутрь не пускают, говорят "подготовительные мероприятия". Территория, мягко говоря, не приспособлена к нахождению тут такой группы людей. Вокруг ямы, окопанные участки, темень сплошная. Одним словом - Очаков, ну вы поняли. Только что уехала ПТС канала 1+1 и света не осталось совсем. В итоге в яму упала журналистка ТРК "Украины" Анжела Слободян, сломав ногу. Говорят, открытый перелом. Слава богу, хоть скорая рядом. Организация визита очень слабая", - написал на своей странице в Telegram журналист издания "НикВести" Олег Деренюга.

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Позже стало известно, что Анжелу Слободян медики забрали с места события и госпитализировали. У нее диагностирован открытый перелом ноги.

В Очакове журналистка упала в ров и сломала ногу (Фото: telegram.dereniuha)