ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чекали кораблі і Зеленського: журналістка упала в рів і зламала ногу

STYLERЖиття    21.11.2019 - 08:55
Чекали кораблі і Зеленського: журналістка упала в рів і зламала ногу
В Очакові сталася НП з журналісткою (Колаж РБК-Україна)

В Очакові журналістка не дочекалася Зеленського через травму

В Очакові, на території військового порту, куди мав прибути президент України Володимир Зеленський пізно ввечері 20 листопада, стався неприємний інцидент з однією з акредитованих журналісток, Анжелою Слободян.

Як повідомили її колеги з місця події, Слободян спіткнулася на нерівній місцевості, впала в яму і зламала ногу.

"Загалом біда. Журналісти третю годину чекають біля прохідної військового порту в Очакові. Президент затримується. Всередину не пускають, кажуть "підготовчі заходи". Територія, м'яко кажучи, не пристосована до знаходження тут такої групи людей. Навколо ями, обкопані ділянки, суцільна темінь. Одним словом - Очаків, ну ви зрозуміли. Тільки що виїхала ПТС каналу 1+1 і світла не залишилося зовсім. У підсумку в яму впала журналістка ТРК "України" Анжела Слободян, зламавши ногу. Кажуть, відкритий перелом. Слава богу, хоч швидка поряд. Організація візиту дуже слабка", - написав на своїй сторінці в Telegram журналіст видання "НикВести" Олег Деренюга.

Чекали кораблі і Зеленського: журналістка упала в рів і зламала ногу

Скріншот публікації

Пізніше стало відомо, що Анжелу Слободян медики забрали з місця події і госпіталізували. У неї діагностовано відкритий перелом ноги.

В Очакові журналістка упала в рів і зламала ногу (Фото: telegram.dereniuha)

Відношення до України не мають: Зеленського розлютили прапори бойовиків в Станиці Луганській Повинно бути швидким: Зеленський ошелешив заявою про навчання
Новини України Володимир Зеленський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся