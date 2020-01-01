"Прямой" и "5 канал" показали новогоднее обращение Порошенко вместо президента

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Год назад телеканал "1+1" показал обращение Зеленского вместо тогда еще президента Порошенко

Телеканал "Прямой", который связывают с пятым президентом Петром Порошенко, и "5 канал", принадлежащий ему, показали в новогоднюю ночь поздравление Порошенко, а не президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, что поздравление Зеленского показали уже после полуночи.

Порошенко в своем поздравлении похвастался "запасом прочности изменений", которые "украинцы осуществили в течение 5 лет".

Он также заявил, что с командой якобы защищает "перспективу вступления Украины в ЕС и НАТО, армию, язык и веру".

"Мы защищаем Вооруженные силы в тылу от атак пятой колонны, а Вооруженные силы крепко держат оборону на фронте", - сказал Порошенко.

Напомним, в прошлую новогоднюю ночь телеканал олигарха Игоря Коломойского "1+1" показал обращение Владимира Зеленского вместо тогда еще президента Порошенко. Зеленский в своем поздравлении пообещал, что будет баллотироваться в президенты Украины.

Напомним, президент Зеленский в своем новогоднем поздравлении призвал сделать взаимоуважение ради будущего своей страны национальной идеей.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский 31 декабря провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились о согласовании новых списков на обмен пленными.