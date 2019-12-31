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Со щитом! Воины душевно поздравили украинцев с Новым годом (видео)

STYLERЖизнь    31.12.2019 - 19:35
Со щитом! Воины душевно поздравили украинцев с Новым годом (видео)
ВСУ поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством (Фото: скриншот)

Бойцы ВСУ просят не забывать тех, кто держит небо над Рождеством

Воины ВСУ на передовой на Донбассе тепло и душевно поздравили украинцев с новогодними и рождественскими праздниками. Бойцы опубликовали видео со Святым Николаем и также организовали специальный марафон в поддержку защитников Украины.

Военнослужащие 10-й горно-штурмовой бригады сняли настоящий короткометражный фильм-спектакль с Сантой в главной роли, который пришел к бойцам с подарками. Ролик опубликован на Facebook-странице подразделения ГШБр.

Как рассказал Глеб Бабич с позывным "Лентяй", который и перевоплотился в Святого Николая, уходящий 2019 год был тяжелый.

"Но мы по-прежнему вместе. Я знаю твои желания, знаю твои мысли, знаю чего ты хочешь. Поэтому - все будет хорошо. И с тобой, и с Украиной. Чудеса происходят не только в небе Рождества. Но они там начинаются. Будьте счастливы! Слава Украине!" - написал он в сети.

Бойцы ВСУ поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством (Фото: скриншот)

Так военный вместе с родной бригадой поздравил сограждан с Новым Годом 2020 и Рождеством.

Бабич также написал трогательные стихи для поздравительного видео.

Видео: Военные сняли ролик с поздравлениями украинцев с Новым годом и Рождеством

"Любимая Украина! 10 горно-штурмовая бригада и Святой Николай (позывной Санта) - поздравляют тебя с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть счастье будет в каждом доме, а ангелы - над каждым человеком. Наша страна рождена для любви и процветания. Будьте счастливы. И не забывайте тех, кто держит небо над Рождеством. Со щитом! Слава Украине!" - говорится в подписи к ролику.

Кроме того, в пресс-центре ООС выложили еще одно видеопоздравление, в котором украинские военные читают проникновенный стих поэта Михаила Плосковитова "В праздники".

Коли вночі у дім, квартиру, хату
Прийде Різдво, ялинка і вогні -
Згадай, хоч на хвилинку, про солдата,
Який в окопі мерзне на війні.

Який своє Різдво зустріне в полі
Під кулі свист і вітру коляду…
Хай спогад твій йому тамує болі,
Хай щира згадка піднімає дух,

Бо у пройдешнім році щастя й туга
Змішались в датах, цифрах, іменах…
Яке ж Різдво без батька, сина, друга…
Які ж свята, коли іде війна.

І в час, коли годинник цокне в тиші
Й по вінця буде келих. Щастя… сміх…
Не говори тостів хвалебно-пишних,
А помолись за мертвих
і живих.

Видео: Воины ВСУ душевно поздравили украинцев с новогодними праздниками

"Этим видео мы начинаем поздравительный марафон в поддержку защитников Украины. Присылайте ваши видео-поздравления, а мы их обязательно опубликуем и передадим нашим воинам на передовую", - написали ОСы.

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