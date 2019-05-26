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Лето в Украине: синоптик дал неожиданный прогноз

STYLERЖизнь    26.05.2019 - 14:21
Лето в Украине: синоптик дал неожиданный прогноз
Прогноз погоды в Украине – синоптик спрогнозировал аномальную жару (фото: РБК-Украина)

Синоптик спрогнозировал аномальную жару в Украине

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, июнь и июль этого года принесут в Украину аномальную жару – температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов, пишет "Телеграф".

Июнь начнется с похолодания и кратковременных дождей, настоящая жара придет во второй декаде. Столбики термометров с 14-15 июня будут показывать выше 30 градусов тепла.

Лето в Украине: синоптик дал неожиданный прогноз

Прогноз погоды в Украине – синоптик спрогнозировал аномальную жару (иллюстративное фото: pixabay.com)

"Температура будет доходить до +29... +33 градусов. В июле температура будет такой же горячей", – прогнозирует Горбань.

В июле жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. Ее на два-три дня прервет незначительное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать лишь после первой половины августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19... +22 градусов и ниже, начнутся дожди.

Лето в Украине: синоптик дал неожиданный прогноз

Прогноз погоды в Украине – синоптик спрогнозировал аномальную жару (иллюстративное фото: pixabay.com)

Напомним, что ранее синоптики спрогнозировали грозы на воскресенье, 26 мая.

Также мы писали, что синоптики рассказали, где пройдут сильные дожди.

Ранее синоптики сделали важное предупреждение о погоде.

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