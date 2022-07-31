Жарим быстрые кабачковые оладьи: Клопотенко добавил ингредиент для взрывного вкуса

Кабачковые оладьи готовить просто и быстро, а съедать еще быстрее. А чтобы они получились невероятными, добавьте особый компонент.
Рецептом поделился известный кулинар Евгений Клопотенко.
Этим секретным ингредиентом будет сушеный укроп!
"Сыпаните в кабачковые оладьи сушеный укроп. Не думайте, доверьтесь мне. Вам понравится. Тем более, что кабачковые оладьи с укропом - это так по-украински звучит", - рассказывает победитель МастерШеф.
Ингредиенты:
Все смешайте и обжарьте по 1-2 минуте с каждой стороны.
"Потом можете пойти дальше и прокачивать вкус кабачковых чем хотите: мята, чеснок, сыр, грибы, кукуруза. Это та база, где все ваши игры имеют смысл, потому что кабачки больше соответствуют по структуре и подстраиваются под другие продукты", - добавил Клопотенко.
Скриншот: наши самые вкусные кабачковые оладьи
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