Смажимо швидкі кабачкові оладки: Клопотенко додав інгредієнт для вибухового смаку

Цим секретним інгредієнтом буде сушений кріп!

"Сипаніть у кабачкові оладки сушений кріп. Не думайте, довіртеся мені. Вам сподобається. Тим паче, що кабачкові оладки з кропом - це так по-українськи звучить", - розповідає переможець МастерШеф.

Інгредієнти:

1 кабачок

1 яйце

1 столова ложка сметани

3-4 столові ложки борошна

сушений кріп - скільки ваша душа бажає, але у межах розумного

Все змішайте й обсмажте по 1-2 хвилині з кожного боку.





"Потім можете піти далі і прокачувати смак кабачкових чим хочете: м'ята, часник, сир, гриби, кукурудза. Це та база, де всі ваші ігри мають сенс, бо кабачки більше відповідають по структурі і підлаштовуються під інші продукти", - додав Клопотенко.

Скріншот: Наші найсмачніші кабачкові оладки