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Смажимо швидкі кабачкові оладки: Клопотенко додав інгредієнт для вибухового смаку

Колаж РБК-Україна: Кабачкові оладки за рецептом Клопотенко
Автор: Світлана Мащенко

Кабачкові оладки готувати просто і швидко, а з'їдати ще швидше. А щоб вони вийшли неймовірними, додайте особливий компонент.

Рецептом поділився відомий кулінар Євген Клопотенко.

Цим секретним інгредієнтом буде сушений кріп!

"Сипаніть у кабачкові оладки сушений кріп. Не думайте, довіртеся мені. Вам сподобається. Тим паче, що кабачкові оладки з кропом - це так по-українськи звучить", - розповідає переможець МастерШеф.

Інгредієнти:

  • 1 кабачок
  • 1 яйце
  • 1 столова ложка сметани
  • 3-4 столові ложки борошна
  • сушений кріп - скільки ваша душа бажає, але у межах розумного

Все змішайте й обсмажте по 1-2 хвилині з кожного боку.



"Потім можете піти далі і прокачувати смак кабачкових чим хочете: м'ята, часник, сир, гриби, кукурудза. Це та база, де всі ваші ігри мають сенс, бо кабачки більше відповідають по структурі і підлаштовуються під інші продукти", - додав Клопотенко.

Скріншот: Наші найсмачніші кабачкові оладки

Раніше ми писали, як приготувати смачні помідори по-корейськи.

Також повідомлялося, як готувати баклажани в аджиці за рецептом народної кулінарки.

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рецептЕвгений Клопотенко