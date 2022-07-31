Смажимо швидкі кабачкові оладки: Клопотенко додав інгредієнт для вибухового смаку

Кабачкові оладки готувати просто і швидко, а з'їдати ще швидше. А щоб вони вийшли неймовірними, додайте особливий компонент.
Рецептом поділився відомий кулінар Євген Клопотенко.
Цим секретним інгредієнтом буде сушений кріп!
"Сипаніть у кабачкові оладки сушений кріп. Не думайте, довіртеся мені. Вам сподобається. Тим паче, що кабачкові оладки з кропом - це так по-українськи звучить", - розповідає переможець МастерШеф.
Інгредієнти:
Все змішайте й обсмажте по 1-2 хвилині з кожного боку.
"Потім можете піти далі і прокачувати смак кабачкових чим хочете: м'ята, часник, сир, гриби, кукурудза. Це та база, де всі ваші ігри мають сенс, бо кабачки більше відповідають по структурі і підлаштовуються під інші продукти", - додав Клопотенко.
Скріншот: Наші найсмачніші кабачкові оладки
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