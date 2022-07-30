Помидоры по-корейски "на раз, два, три": готовим идеальную закуску
Скриншот видео: Помидоры по-корейски "на раз, два, три"
Идеальные помидоры по-корейски можно приготовить буквально в три счета. Острая и пикантная закуска точно придется вам по вкусу!
Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Помидоры - 5-6 шт. (600-700 г)
- Перец - 1 шт.
- Чеснок - 2-4 зубчика (по вкусу)
- Уксус 9% - 2 ч. л.
- Соль - 1 ч. л.
- Сахар - 2 ч. л.
- Черный молотый перец - по вкусу
- Растительное масло - 2 ст. л.
- Петрушка - небольшой пучок
Скриншот: Такими будут наши помидоры
Пошаговое приготовление
- Нарезать помидоры на дольки.
- При помощи блендера или мясорубки измельчить перец и чеснок.
- Добавить растительное масло, соль, сахар, укус и черный молотый перец.
- Мелко нарезать петрушку.
- Смешать все ингредиенты.
Такую закуску можно употреблять сразу, но лучше подождать, пока помидоры немного замаринуются.
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