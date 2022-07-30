Помидоры по-корейски "на раз, два, три": готовим идеальную закуску

Скриншот видео: Помидоры по-корейски "на раз, два, три"

Идеальные помидоры по-корейски можно приготовить буквально в три счета. Острая и пикантная закуска точно придется вам по вкусу!

Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.