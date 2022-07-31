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Жарим быстрые кабачковые оладьи: Клопотенко добавил ингредиент для взрывного вкуса

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Воскресенье 31 июля 2022 13:16
Жарим быстрые кабачковые оладьи: Клопотенко добавил ингредиент для взрывного вкуса Коллаж РБК-Украина: Кабачковые оладьи по рецепту Клопотенко
Автор: Светлана Мащенко

Кабачковые оладьи готовить просто и быстро, а съедать еще быстрее. А чтобы они получились невероятными, добавьте особый компонент.

Рецептом поделился известный кулинар Евгений Клопотенко.

Этим секретным ингредиентом будет сушеный укроп!

"Сыпаните в кабачковые оладьи сушеный укроп. Не думайте, доверьтесь мне. Вам понравится. Тем более, что кабачковые оладьи с укропом - это так по-украински звучит", - рассказывает победитель МастерШеф.

Ингредиенты:

  • 1 кабачок
  • 1 яйцо
  • 1 столовая ложка сметаны
  • 3-4 столовые ложки муки
  • сушеный укроп - сколько ваша душа желает, но в пределах разумного

Все смешайте и обжарьте по 1-2 минуте с каждой стороны.

Жарим быстрые кабачковые оладьи: Клопотенко добавил ингредиент для взрывного вкуса

"Потом можете пойти дальше и прокачивать вкус кабачковых чем хотите: мята, чеснок, сыр, грибы, кукуруза. Это та база, где все ваши игры имеют смысл, потому что кабачки больше соответствуют по структуре и подстраиваются под другие продукты", - добавил Клопотенко.

Жарим быстрые кабачковые оладьи: Клопотенко добавил ингредиент для взрывного вкуса

Скриншот: наши самые вкусные кабачковые оладьи

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рецепт Евгений Клопотенко
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