Жарим быстрые кабачковые оладьи: Клопотенко добавил ингредиент для взрывного вкуса

Кабачковые оладьи готовить просто и быстро, а съедать еще быстрее. А чтобы они получились невероятными, добавьте особый компонент.

Этим секретным ингредиентом будет сушеный укроп!

"Сыпаните в кабачковые оладьи сушеный укроп. Не думайте, доверьтесь мне. Вам понравится. Тем более, что кабачковые оладьи с укропом - это так по-украински звучит", - рассказывает победитель МастерШеф.

Ингредиенты:

1 кабачок

1 яйцо

1 столовая ложка сметаны

3-4 столовые ложки муки

сушеный укроп - сколько ваша душа желает, но в пределах разумного

Все смешайте и обжарьте по 1-2 минуте с каждой стороны.





"Потом можете пойти дальше и прокачивать вкус кабачковых чем хотите: мята, чеснок, сыр, грибы, кукуруза. Это та база, где все ваши игры имеют смысл, потому что кабачки больше соответствуют по структуре и подстраиваются под другие продукты", - добавил Клопотенко.

Скриншот: наши самые вкусные кабачковые оладьи