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Жареные пирожки на картофельном отваре: супервкусный рецепт

Скриншот: Жареные пирожки на картофельном отваре
Автор: Светлана Мащенко

Кто не любит жареные пирожки, особенно с картошкой? А что, если сделать тесто на основе картофельного отвара, в котором варились клубни для начинки.

Рецептом поделилась кулинар на YouTube-канале Смаколики Юлі.

Составляющие:

  • 250 теплого картофельного отвара
  • 1 ст. л. сахара без горки
  • 0,5 ч. л соли
  • 3 ст. л. масла
  • 7 г сухих дрожжей
  • 1 яйцо
  • 400-500 г муки
  • Масло для жарки и смазки рук
  • Для начинки: 500 г картофеля, соль, перец, зелень, по желанию поджаренный лук

Пошаговое приготовление

Добавьте в теплый отвар сахар, соль, растительное масло, яйцо, перемешайте. Добавьте дрожжи и снова тщательно перемешайте.

Постепенно всыпайте муку и замешивайте.

Вымесите тесто руками до однородности, добавляя масло на руки и тесто. Оставьте в теплом месте в час.

Обомните тесто, сделайте из него колбаску. Отщипывайте по кусочку для будущих пирожков.

Добавляйте начинку, лепите пирожки и обжаривайте на разогретой с маслом сковороде.

Раньше мы писали о рецепте яблочного пирога, который ищут все.

Также сообщалось, как приготовить торт, который будет вкуснее Наполеона в разы.

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