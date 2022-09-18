Рецепт, который ищут все: самый простой и вкусный яблочный пирог
Рецептов яблочных пирогов существует множество, но некоторые из них проверены временем и опытом, и считаются чуть ли не "каноническими".
Как приготовить идеальный яблочный пирог, рассказала известный украинский блогер Alina FooDee.
Составляющие на форму 19 на 29 см:
- Яблоки – 4 шт.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар – 100 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Корица – 1 ч. л. (по желанию)
- Соль – щепотка
- Мука – 200 г
- Молоко – 100 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
Пошаговое приготовление пирога
Нарежьте яблоки на дольки. Посыпьте их корицей.
Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в течение 3-4 минут. Влейте молоко.
Смешайте муку с разрыхлителем. Добавьте в жидкие ингредиенты. Замесите жидкое тесто.
Смажьте пергамент сливочным маслом и выложите в форму. Сверху выложите яблоки. Залейте тестом и немного перемешайте.
Выпекайте 30-35 минут при 180 градусах.
Когда пирог остынет, посыпьте его сахарной пудрой.
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