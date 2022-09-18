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Рецепт, который ищут все: самый простой и вкусный яблочный пирог

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Воскресенье 18 сентября 2022 09:28
Рецепт, который ищут все: самый простой и вкусный яблочный пирог Скриншот: Идеальный яблочный пирог
Автор: Светлана Мащенко

Рецептов яблочных пирогов существует множество, но некоторые из них проверены временем и опытом, и считаются чуть ли не "каноническими".

Как приготовить идеальный яблочный пирог, рассказала известный украинский блогер Alina FooDee.

Составляющие на форму 19 на 29 см:

  • Яблоки – 4 шт.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 100 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Корица – 1 ч. л. (по желанию)
  • Соль – щепотка
  • Мука – 200 г
  • Молоко – 100 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

Пошаговое приготовление пирога

Нарежьте яблоки на дольки. Посыпьте их корицей.

Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в течение 3-4 минут. Влейте молоко.

Смешайте муку с разрыхлителем. Добавьте в жидкие ингредиенты. Замесите жидкое тесто.

Смажьте пергамент сливочным маслом и выложите в форму. Сверху выложите яблоки. Залейте тестом и немного перемешайте.

Выпекайте 30-35 минут при 180 градусах.

Когда пирог остынет, посыпьте его сахарной пудрой.

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