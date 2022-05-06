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Этот торт лучше Наполеона: три ингредиента и полчаса на готовку

Новина українською →
Пятница 06 мая 2022 08:45
Этот торт лучше Наполеона: три ингредиента и полчаса на готовку Скриншот видео: Готовим торт, лучше Наполеона
Автор: Светлана Мащенко

Для любителей Наполеона есть хорошая новость: появился рецепт торта, который по вкусу очень напоминает известный десерт, а может, и лучше. При этом готовить его очень быстро и просто - в составе всего три компонента.

Рецептом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • слоеное бездрожжевое тесто - 450 г
  • Сливки 33% - 400 мл
  • сгущенное молоко - 200 г

Пошаговое приготовление

Тесто не нужно раскатывать, а лишь разморозить и нарезать на длинные полоски шириной 1-1,5 см. Выпекайте его при температуре 220 градусов 12-15 минут до румяности.

Для крема взбейте сливки и тонкой струйкой введите сгущенку.

Прямоугольную или квадратную форму выстелите пищевой пленкой. Дно смажьте кремом.

Выложите один слой остывших палочек, сверху смажьте кремом, следующий слой палочек, дальше крем и т. д.

Оставьте 3 ст. ложки крема и 2-3 палочки для декора.

Торт поставьте в холодильник на 12 часов.

Торт достаньте из формы, переложите на блюдо для подачи (его можно выстелить кусочками пергамента, чтобы не запачкать).

Кремом смажьте торт и посыпьте сверху крошкой из палочек.

Чтобы аккуратно нарезать торт на порционные куски, подморозьте его и нарезайте зубчатым ножом для хлеба.

Ранее блогер также дала рецепт Наполеона без выпечки всего за 20 минут времени.

Также мы писали, как приготовить чизкейк без выпечки.

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