Этот торт лучше Наполеона: три ингредиента и полчаса на готовку

Для любителей Наполеона есть хорошая новость: появился рецепт торта, который по вкусу очень напоминает известный десерт, а может, и лучше. При этом готовить его очень быстро и просто - в составе всего три компонента.

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто - 450 г

Сливки 33% - 400 мл

сгущенное молоко - 200 г

Пошаговое приготовление

Тесто не нужно раскатывать, а лишь разморозить и нарезать на длинные полоски шириной 1-1,5 см. Выпекайте его при температуре 220 градусов 12-15 минут до румяности.

Для крема взбейте сливки и тонкой струйкой введите сгущенку.

Прямоугольную или квадратную форму выстелите пищевой пленкой. Дно смажьте кремом.

Выложите один слой остывших палочек, сверху смажьте кремом, следующий слой палочек, дальше крем и т. д.

Оставьте 3 ст. ложки крема и 2-3 палочки для декора.

Торт поставьте в холодильник на 12 часов.

Торт достаньте из формы, переложите на блюдо для подачи (его можно выстелить кусочками пергамента, чтобы не запачкать).

Кремом смажьте торт и посыпьте сверху крошкой из палочек.

Чтобы аккуратно нарезать торт на порционные куски, подморозьте его и нарезайте зубчатым ножом для хлеба.