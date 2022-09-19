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Смажені пиріжки на картопляному відварі: суперсмачний рецепт

Скріншот: Смажені пиріжки на картопляному відварі
Автор: Світлана Мащенко

Хто не любить смажені пиріжки, а особливо з картоплею? А що, як зробити тісто на основі картопляного відвару, в якому варилися бульби для начинки.

Рецептом поділилася кулінарка на YouTube-каналі Смаколики Юлі.

Складники:

  • 250 теплого картопляного відвару
  • 1 ст. л. цукру без гірки
  • 0,5 ч. л солі
  • 3 ст. л. олії
  • 7 г сухих дріжджів
  • 1 яйце
  • 400-500 г борошна
  • Олія для смаження і змащування рук
  • Для начинки: 500 г картоплі, сіль, перець, зелень, за бажанням підсмажена цибулька

Покрокове приготування

Додайте у теплий відвар цукор, сіль, олію, яйце, перемішайте. Додайте дріжджі і ще раз ретельно перемішайте.

Поступово всипайте борошно і замішуйте.

Вимісіть тісто руками до однорідності, додаючи олію на руки і тісто. Залиште у теплому місці на годину.

Обімніть тісто, зробіть з нього ковбаску. Відщипуйте по шматочку для майбутніх пиріжків.

Додавайте начинку, ліпіть пиріжки і обсмажуйте на розігрітій з олією сковороді.

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