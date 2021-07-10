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Жара только усилится, но скоро Украину освежат обильные дожди с грозами

Новина українською →
Суббота 10 июля 2021 21:02
Жара только усилится, но скоро Украину освежат обильные дожди с грозами Коллаж РБК-Украина: погода в Украине будет жаркая и с грозовыми дождями
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в воскресенье, 11 июля, останется жаркой, а осадки в виде дождей и гроз ожидаются только в некоторых регионах - при этом на большей части территории страны будет сухо. Но через день ситуация изменится, и начало следующей недели обещает гораздо больше влаги.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

В воскресенье сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за продолжительной жаркой погоды с редкими осадками в последнее время, поэтому метеорологи призывают украинцев не забывать о правилах пожарной безопасности, особенно в выходной день с популярными вылазками на природу.

11 июля грозовые дожди пройдут только в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Ближе к ночи осадки также могут пройти и в некоторых южных регионах.

12 июля дожди ожидаются на большей части территории страны, и только на западе уже в этот раз будет сухо.

Температура воздуха в воскресенье почти везде будет выше +30 градусов: выше всего столбики термометров поднимутся в Луганской области (до +34 градусов), а вот в западных регионах прогнозируется днем минимум +28... +29 градусов.

В понедельник поведение термометров особо не изменится, и в среднем по Украине будет около +28... +33 градусов.

Жара только усилится, но скоро Украину освежат обильные дожди с грозами

Карта погоды в Украине 11 июля (фото: meteo.gov.ua)

Жара только усилится, но скоро Украину освежат обильные дожди с грозами

Карта погоды в Украине 12 июля (фото: meteo.gov.ua)

Стоит отметить, что в прогнозе указывается на постепенное повышение температуры воздуха в ближайшие дни: в частности, 14 и 15 июля столбики термометров будут подниматься до +37 градусов, а в среднем же будет около +33... +35 градусов.

Жара только усилится, но скоро Украину освежат обильные дожди с грозами

Карта погоды в Украине 13 июля (фото: meteo.gov.ua)

Жара только усилится, но скоро Украину освежат обильные дожди с грозами

Карта погоды в Украине 14 июля (фото: meteo.gov.ua)

Жара только усилится, но скоро Украину освежат обильные дожди с грозами

Карта погоды в Украине 15 июля (фото: meteo.gov.ua)

Ранее сообщалось, что синоптики сделали предупреждение о погоде до конца июля в Украине.

Также мы писали о том, что недавно появился прогноз на следующую неделю, в котором синоптики назвали дату нового похолодания.

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