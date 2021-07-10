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Спека тільки посилиться, але скоро Україну освіжать рясні дощі з грозами

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Субота 10 липня 2021 21:02
Спека тільки посилиться, але скоро Україну освіжать рясні дощі з грозами Колаж РБК-Україна: погода в Україні буде спекотна і з грозовими дощами
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в неділю, 11 липня, залишиться спекотною, а опади у вигляді дощів і гроз очікуються тільки в деяких регіонах - при цьому на більшій частині території країни буде сухо. Але через день ситуація зміниться, і початок наступного тижня обіцяє набагато більше вологи.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

У неділю зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки через тривалу спекотну погоду з рідкісними опадами останнім часом, тому метеорологи закликають українців не забувати про правила пожежної безпеки, особливо у вихідний день з популярними вилазками на природу.

11 липня грозові дощі пройдуть тільки в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Ближче до ночі опади також можуть пройти й у деяких південних регіонах.

12 липня дощі очікуються на більшій частині території країни, і тільки на заході вже цього разу буде сухо.

Температура повітря в неділю майже скрізь буде вище +30 градусів: вище за все стовпчики термометрів піднімуться в Луганській області (до +34 градусів), а ось в західних регіонах прогнозується вдень мінімум +28... +29 градусів.

У понеділок поведінка термометрів особливо не зміниться, і в середньому по Україні буде близько +28... +33 градусів.

Спека тільки посилиться, але скоро Україну освіжать рясні дощі з грозами

Карта погоди в Україні 11 липня (фото: meteo.gov.ua)

Спека тільки посилиться, але скоро Україну освіжать рясні дощі з грозами

Карта погоди в Україні 12 липня (фото: meteo.gov.ua)

Варто зауважити, що в прогнозі вказується на поступове підвищення температури повітря найближчими днями: зокрема, 14 і 15 липня стовпчики термометрів будуть підніматися до +37 градусів, а в середньому ж буде близько +33... +35 градусів.

Спека тільки посилиться, але скоро Україну освіжать рясні дощі з грозами

Карта погоди в Україні 13 липня (фото: meteo.gov.ua)

Спека тільки посилиться, але скоро Україну освіжать рясні дощі з грозами

Карта погоди в Україні 14 липня (фото: meteo.gov.ua)

Спека тільки посилиться, але скоро Україну освіжать рясні дощі з грозами

Карта погоди в Україні 15 Липня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що синоптики зробили попередження про погоду до кінця липня в Україні.

Також ми писали про те, що нещодавно з'явився прогноз на наступний тиждень, в якому синоптики назвали дату нового похолодання.

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