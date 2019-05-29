Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

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По всей территории Украины местами ожидаются грозы и град

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине завтра, 30 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщают синоптики, 30 мая в западных, северных, Винницкой, днем ​​местами и в Черкасской, Киевской, Кировоградской и Одесской областях ожидаются грозы. Днем ​​в отдельных районах возможен град и шквалы до 15-20 м/с.

В Карпатах и ​​на Закарпатье местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 29 мая, в западной части страны ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и шквалы до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, синоптик Наталья Диденко сообщала, что сегодня, 29 мая, в Украине будет тепло и солнечно. В запарных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможны шквалы и град. Ветер с юга-востока будет достигать 15-20 м/с.

Также синоптики из "Укргидрометцентра" сообщали, что сегодня в западной части страны ожидается облачная погода, а также грозовые дожди. Местами возможны значительные дожди, град и шквалы до 15-20 м/с.