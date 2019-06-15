Жара не сдается: синоптик дала прогноз погоды на воскресенье

Погода в Украине 16 июня - синоптик прогнозирует аномальную жару (коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине будет очень жаркой

Погода в Украине 16 июня будет такой же жаркой, как и в субботу. Синоптик Наталья Диденко опубликовала прогноз, согласно которому в Украине в течение всего воскресного дня ожидается аномальный уровень жары – столбики термометров покажут до +35 градусов. Об этом она написала в своем блоге в Facebook.

"Жара не сдается. В воскресенье, 16 июня, снова в Украине +30… +35 градусов. Кому повезет - +29 градусов). Ночью ожидается +18… +24 градуса", - пишет синоптик.

Синоптик заявила, что в восточных и некоторых центральных регионах может увеличиться вероятность выпадения осадков. В понедельник грозовые дожди пройдут локально на Западе и Севере, периодически, коротко, снижая температуру воздуха.

Погода в Украине 16 июня - синоптик прогнозирует аномальную жару (фото: facebook.com/tala.didenko)

"В воскресенье есть вероятность кратковременных дождей с грозами на Харьковщине, Луганщине, в Донецкой, Винницкой, Житомирской и на западе Киевской области. В отдельных районах западной части Украины также. В общем - преимущественно без осадков", - добавила она.

Диденко рассказала, какой будет погода в Киеве 16 и 17 июня. По ее словам, практически ничего не изменится.

"В Киеве завтра ожидается жара, +31… +33 градуса, без существенных осадков", - добавила синоптик.

Народный прогноз: в народе 16 июня называли Лука Ветреник, поскольку ветер в этот день являлся главным персонажем. На Луку более всего боялись северо-восточного ветра, который будто бы приносит с собой беспрерывные дожди, вредные при наливании ржи. Наши предки внимательно следили за направлением ветра: с северной стороны - будет день ясный; холодноватый ветер - может быть градовый дождь; с юга или запада - к ненастью; с юго-запада - ненастье надолго.

Напомним, что ранее мы сообщали о росте цен на самый популярный овощ сезона. Причиной тому стала аномальная жара, которая нависла над Украиной.

До этого синоптики прогнозировали дожди и грозы на 15 и 16 июня.

Также мы сообщали, что в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд.