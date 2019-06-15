Похолодание и грозы: кому не повезет с погодой на выходных (фото)

Погода в Украине на выходных 15 и 16 июня (фото: pixabay.com)

Погода в Украине на выходных местами будет представлять опастность

Погода в Украине на выходных 15 и 16 июня принесет очередные неприятности в виде гроз и дождей на значительную часть страны. А в воскресенье следует ожидать снижения температуры в некоторых регионах. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

К слову, недавно Наталка Диденко рассказала, когда стоит ожидать существенного снижения температуры воздуха.

Так, в субботу, 15 июня, локальные грозы с дождями и порывистым ветром разгуляются на большей части страны, кроме восточных и южных областей.

Температура воздуха составит от +28 до +33 градусов. Самая низкая - на Западе, +28... +31. Жарче всего - на Юге и Востоке - от +31 до +33 градусов.

В Киеве в субботу будет +30... +32 градуса. Возможны дожди и грозы.

Погода в Украине в субботу 15 июня (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 16 июня, погодная ситуация в стране несколько изменится. На Западе сохранится вероятность грозовых дождей. Осадки нагрянут также и в восточные области.

Также синоптики сообщают о снижении температуры на несколько градусов. Средняя температура воздуха по стране составит от +27 до +31 градусов. На Юге, Западе, в Центре и на Севере от +28 до +31.

А в восточных и Сумской области температура снизится более существенно, после субботних +33, погода порадует +27... +29 градусами.

Ночью по стране +17... +20 выше нуля, на Юге теплее - от +18 до +22 градусов.

В Киеве воскресенье пройдет без осадков, температура днем +29... +31, ночью +18... +20 градусов.

Погода в Украине в воскресенье 16 июня (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, в Херсонской области страшный ураган разнес практически целый поселок в Олешковском районе.

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К слову, из-за погодных капризов пострадали некоторые районы Киева. Сильный ливень подтопил подземные переходы на жилом массиве Позняки Дарницкого района.