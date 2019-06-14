В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

14 июня в Киеве наблюдали самую теплую ночь с 1927 года

В ночь на пятницу, 14 июня, в Киеве зафиксировали температурный рекорд - самая теплая ночь с 1927 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию им. Бориса Срезневского.

Как сообщается, в ночь на пятницу температура воздуха в Киеве не опустилась ниже +20,1 градусов по Цельсию.

"Учитывая высокий температурный фон, который на 9 градусов превышает климатическую норму, это, наверное, не последний рекорд жаркого июня", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 11 июня был зафиксирован температурный рекорд - самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +20,2 градусов по Цельсию.

Отметим, погода в Украине сегодня будет без осадков, лишь на западе ожидаются кратковременные дожди, температура +33.

Напомним, погода в Украине в ближайшее время может измениться и жара спадет. Это произойдет уже во второй половине июня. По словам синоптика Натальи Диденко, с 17 июня на севере и в западной части Украины возможно ослабление жары до 27-32 градусов. А вот жителям юга и центральных областей придется терпеть 30-35-градусную жару.

Кроме того, что в Киеве с 13 по 15 июня ожидается высокая (4 уровня) пожарная опасность. Также синоптики прогнозируют с 16 по 17 июня чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность.