Жара отступит, а дожди и грозы усилятся: каким областям приготовиться к непогоде

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине приготовила неприятный сюрприз

Погода в Украине в ближайшие дни особо не порадует солнцем и комфортной температурой. В большинстве областей в среду, 24 июня, пройдут дожди и грозы. Местами опустится температура воздуха.

В Украину зайдет новый циклон, который принесет в большинство областей влажную воздушную массу, дожди с грозами. Самая опасная ситуация будет наблюдаться на западе Украины. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Завтрашняя среда – день, когда можно будет нормально подышать. Так как в Украине ослабнет жара. На протяжении 24-го июня температура воздуха снизится до +23 +27 градусов, на Западе и так будет свежее, как и было, +20 +25 градусов. Только Юг и юго-восток будут держать традиционную градусную марку, +26 +30 градусов", - написала Диденко и рассказала, где дожди завтра не ожидаются.

Карта погоды

"Дожди с грозами в среду все еще доминируют в Украине, постараются и циклончик Rosemarie, и вообще перенасыщенная влажная воздушная масса. А вот в Сумской, Харьковской и Луганской областях существенные осадки завтра маловероятны. Сложной останется ситуация на реках Прикарпатья и Буковины – там длительные дожди вызывают серьезные подъемы уровней воды, разрушения мостов, дорог, сел и подтопления хозяйств", - добавила синоптик.

Карта погоды

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, пройдет дождь.

"В Киеве 24-го июня, хоть под кальку пиши, кратковременный дождь, гроза. Завтра, если планировали что-то делать на воздухе, будет как раз, днем ожидается +23 +25 градусов", - сообщила синоптик.

Наталка Диденко предупредила, что жара в Украину вернется во второй половине недели, а вот июль начнется со снижения температуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильных гроз и ливней.

А также рассказывали о том, что синоптики предупредили о похолодании и непогоде в Украине.

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Автор: Анна Шиканова