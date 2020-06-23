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Спека відступить, а дощі і грози посиляться: яким областям приготуватися до негоди

STYLERЖиття    23.06.2020 - 13:14
Спека відступить, а дощі і грози посиляться: яким областям приготуватися до негоди
Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні приготувала неприємний сюрприз

Погода в Україні найближчими днями особливо не порадує сонцем чи комфортною температурою. У більшості областей у середу, 24 червня, пройдуть дощі та грози. Місцями температура повітря опуститься.

В Україну зайде новий циклон, який принесе в більшість областей вологу повітряну масу, дощі з грозами. Найнебезпечніша ситуація буде спостерігатися на заході України. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Завтрашня середа – день, коли можна буде нормально подихати. Через те, що в Україні ослабне спека. Протягом 24-го червня температура повітря знизиться до +23 +27 градусів, на Заході й так буде свіжо, як і було, +20 +25 градусів. Тільки Південь і південний схід будуть тримати традиційну градусну марку, +26 +30 градусів", - написала Діденко і розповіла, де завтра дощі не очікуються.

Спека відступить, а дощі і грози посиляться: яким областям приготуватися до негоди

Карта погоди

"Дощі з грозами в середу все ще домінують в Україні, постараються і циклончик Rosemarie, і взагалі перенасичена волога повітряна маса. А ось у Сумській, Харківській та Луганській областях суттєві завтра опади малоймовірні. Складною залишиться ситуація на річках Прикарпаття і Буковини – там тривалі дощі викликають серйозні підйоми рівнів води, руйнування мостів, доріг, сіл і підтоплення господарств", - додала синоптик.

Спека відступить, а дощі і грози посиляться: яким областям приготуватися до негоди

Карта погоди

У Києві, за прогнозом Наталки Діденко, пройде дощ.

"У Києві 24-го червня, хоч під кальку пиши, короткочасний дощ, гроза. Завтра, якщо планували щось робити на повітрі, буде як раз, вдень очікується +23 +25 градусів", - повідомила синоптик.

Наталка Діденко попередила, що спека в Україну повернеться у другій половині тижня, а ось липень почнеться зі зниження температури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні оголосили штормове попередження через сильні грози та зливи.

А також розповідали про те, що синоптики попередили про похолодання і негоду в Україні.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України ГідрометцентрПогода
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