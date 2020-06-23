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В Украине сильный ветер, ливни и град: объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество     23.06.2020 - 08:19
В Украине сильный ветер, ливни и град: объявлено штормовое предупреждение
Фото: дождь в Киеве (РБК-Украина)

В частности, сегодня в Киеве грозы

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине 23 июня будет дождливой. Сегодня будут идти ливни и град с грозой.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В частности, сегодня в Киеве грозы, а в области днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В общем, в Украине в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, днем местами в северных и Винницкой областях значительные дожди.

Также синоптики предупреждают, что в Карпатах сильные дожди.

Напомним, сегодня почти на всей территории Украины ожидаются сильные дожди и грозы.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области дожди и ливни разрушили десятки дорог и мостов.

Отметим, что в связи с непогодой в Ивано-Франковской и Черновицкой области введены чрезвычайные меры безопасности.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Штормовое предупреждениеПогода
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