В Украину идет похолодание: синоптики назвали области, которым не повезет с погодой

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине принесет очередное похолодание и грозовые дожди

Погода в Украине в ближайшие дни особо не порадует жителей большинства областей страны. Ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, местами возможны град и смерчи. В нескольких регионах упадет температура воздуха.

По данным Украинского гидрометцентра, во вторник, 23 июня, на востоке страны пройдут сильные грозы и ливни. Ночная температура воздуха будет колебаться от +15 до +18 градусов, днем прогреется до +26 +29 градусов.

В южных областях пройдут дожди с грозами, сухо будет только в Херсонской области и Крыму. Температура ночью ожидается от +16 до +18 градусов, днем от +26 до +28 градусов, в Одессе немного прохладнее, от +25 до +27 градусов.

На севере страны синоптики прогнозируют грозы, ливни, возможен град. Ночью в регионе от +16 до +18 градусов, днем прогреется до +26 +28 градусов.

Западные области накроет сильными грозами, местами возможны ливни и грады. Ночная температура опустится до +15 +17 градусов, днем столбики термометров покажут не выше +20 +24 градусов.

В центральной части страны пройдут грозы, сухо будет только в Кропивницком. Ночная температура составит +16 +18 градусов, дневная от +25 до +28 градусов.

В Киеве 23 июня синоптики прогнозируют дождь, возможен ливень. Ночью +17 +19 градусов, днем +25 +27 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 23 июня

Такая погодная картина в Украине будет наблюдаться до конца текущей недели и существенные изменения ожидаются только в пятницу, 26 июня. Небольшие грозы пройдут только в нескольких областях на западе Украины, а в остальным – будет сухо и тепло.

Карта погоды в Украине на пятницу, 26 июня

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды в нескольких областях.

А также рассказывали о том, что в Украину придет сильное похолодание.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Шиканова